Montour Abruzzo: Un viaggio lento verso la bellezza delle vette abruzzesi"

Un progetto che unisce le passioni per l'arrampicata, i paesaggi incontaminati e l'affetto per la propria terra nella magia delle montagne abruzzesi

Nel cuore dell'Abruzzo, quattro amici, Davide Piccirilli, Michele Florido, Daniele Zinni e Giorgia Pasquini, si riuniscono attorno a una passione incontenibile: l'arrampicata, i paesaggi mozzafiato e le alture del loro amato territorio. Da un piccolo sogno nasce "Montour", un progetto che li porterà a risalire i maestosi Monte Greco, Corno Grande, Monte Velino e Monte Amaro, combinando il trekking con tratti di scalata.

I quattro amici hanno fissato quattro principi fondamentali per il loro progetto. Davide Piccirilli, con fervore, parla dell'importanza dell'amicizia sincera e autentica, un valore spesso dimenticato nella società moderna. La montagna insegna loro l'umiltà del donarsi, una condivisione disinteressata che eleva l'amicizia a un livello più profondo. Attraverso "Montour Abruzzo", desiderano riscoprire e promuovere questi valori autentici, poiché la montagna stessa è un'instancabile maestra di tali virtù.

Michele Florido sottolinea l'importanza di rivendicare i veri valori della montagna. Attraverso la pratica del trekking, essi si immergeranno nella cultura del viaggio lento, in contrapposizione all'ossessione per la competizione e i record.



Per i quattro amici, la scalata non è solo una conquista fisica, ma un'esperienza di profondo contatto con se stessi e con la natura circostante. Credono che i valori della montagna risiedano nella lentezza, nella costanza, nell'attenta esplorazione che richiede impegno e connessione con l'ambiente. La montagna insegna loro la tenacia, l'attenzione, il silenzio e la gratitudine.

Giorgia Pasquini sottolinea lo spirito di sacrificio che la montagna richiede. Essa simboleggia un percorso di crescita fisica e spirituale, dove il prezzo di ogni salita diventa il tesoro di una maturazione interiore. Attraverso questa esperienza, i quattro amici si sentono destinati a diventare più forti e a ottenere una tempra necessaria per affrontare un mondo che richiede sacrifici continui.

Infine, Daniele Zinni parla dell'amore che li lega alle montagne abruzzesi. Essi vogliono testimoniare a tutti la bellezza straordinaria dei loro amati paesaggi attraverso il racconto cinematografico del loro primo docufilm. Questo film sarà anche un modo per rappresentare l'amicizia che li unisce e che si traduce in questa avventura unica nell'immensità dell'Abruzzo.

Le scalate avverranno durante le quattro stagioni dell'anno, a partire dalla primavera, con la prima salita programmata per domenica prossima, il 21 maggio, sul Monte Greco, all'interno del Parco Nazionale del Lazio, Abruzzo e Molise.

Per chi volesse seguire le avventure dei quattro amici, sarà possibile farlo tramite collegamenti in diretta sui canali social di Walkie Talkie Creative Studio. Questa nuova realtà digitale è stata fondata quest'anno da Danilo Memmo, attore e regista, e Mikel Biraghi, videomaker.