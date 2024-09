Presentazione ufficiale della squadra e dello staff tecnico del Lanciano FC in piazza Plebiscito posticipata a venerdì 13 settembre

Domenica 8 settembre a Mosciano la prima di campionato, mentre al Biondi domenica 15 settembre con la Renato Curi Angolana.

Su gentile richiesta del comitato Feste di Settembre 2024, l’appuntamento con la presentazione ufficiale della squadra e dello staff tecnico del Lanciano FC è posticipato a venerdì 13 settembre. L’evento, in programma in piazza Plebiscito alle 20, colorerà di rossonero le prime ore della storica “nottata lancianese”, la notte bianca più antica d’Abruzzo che con i fuochi d’artificio delle 4 del mattino successivo dà il via alla tre giorni clou delle feste settembrine.

“Ci vediamo venerdì 13 settembre in piazza Plebiscito con tifosi, cittadini e i tanti curiosi che attendono di conoscere da vicino la squadra, che esordirà domenica 8 settembre a Mosciano per la prima di campionato. Giocheremo al Biondi domenica 15 con una delle squadre meglio attrezzate del girone, la Renato Curi Angolana, avremo bisogno del calore e della vicinanza della nostra gente per partire al meglio in casa nostra: in questo senso l’appuntamento del 13 sotto la Torre civica è ancora più importante perché oltre a rappresentare un momento di festa che coinvolge tutta la città, consentirà a tanti di conoscere il nuovo Lanciano FC. Ringrazio ancora una volta il presidente del comitato Feste di Settembre 2024, Marcello Basili, per la disponibilità ad ospitare questo evento durante le nostre belle feste patronali”, dichiara il presidente del Lanciano FC Alberto Carlini.