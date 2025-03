"Un Polo tornato a essere un solido punto di riferimento per il territorio grazie a un investimento della Regione Abruzzo pari a 1milione e mezzo di euro”. Ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri

Oggi abbiamo restituito alla cittadina di Tocco da Casauria e ai 21 comuni dell’Area Maiella Morrone un Polo sanitario d’eccellenza, riqualificato e efficientato sotto il profilo energetico, pronto e adeguato per accogliere in modo confortevole i pazienti, assicurando il loro pieno diritto alla salute. Un Polo tornato a essere un solido punto di riferimento per il territorio grazie a un investimento della Regione Abruzzo pari a 1milione e mezzo di euro”.

Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri intervenuto oggi all’inaugurazione del Polo sanitario di Tocco da Casauria. “La sanità resta la priorità per la nostra maggioranza di Governo – ha sottolineato il Presidente Sospiri -. Lo abbiamo dimostrato tenendo aperti tutti i nostri ospedali e realizzando investimenti strategici importanti sulle nostre strutture, da Penne a Popoli, da San Valentino a Tocco da Casauria, per sostenere nel miglior modo possibile l’utenza, per ridurre al minimo le necessità di spostamento e mobilità, per consentire a tutti di curarsi vicino casa, senza fare viaggi della speranza anche per fare un minimo esame.

Tutto ciò, ovviamente, ha imposto opere per ammodernare l’esistente, per mettere a disposizione dei cittadini strutture solide e realmente fruibili. Su Tocco i lavori hanno permesso di potenziare la Residenza sanitaria assistita, passata da 20 a 40 posti letto, ma anche la qualità dell’assistenza fornita, creando ambienti confortevoli sia in estate che in inverno, migliorando la sicurezza sismica del fabbricato, e addirittura una schermatura utile per la sostenibilità ambientale dell’intero manufatto. Un’operazione che sicuramente risponde alle esigenze della popolazione di un’ampia fetta del nostro territorio”.