Aggiudicata la progettazione del nuovo ospedale di Lanciano, ci sono proposte anche per il Mario Negri Sud

La Asl ha proposto alla Provincia e ai comuni di Lanciano e Santa Maria Imbaro, di realizzare nell'ex centro di ricerche , un centro Servizi della Salute.

Aggiudicata la progettazione del nuovo ospedale di Lanciano. Lo ha ufficializzato AreaCom, l’Agenzia regionale Abruzzo per la committenza, con una nota inviata alla Direzione della Asl, con la quale viene comunicato che a conclusione delle operazioni di gara è risultato primo in graduatoria il raggruppamento temporaneo di impresa costituito da Prodim, Rossiprodi Associati, Nazione Verde, Mascolo Ingegneria, Arch. Massimo Moglia.

L’aggiudicazione, per l’importo di 1 milione 800 mila euro, è avvenuta attraverso una procedura aperta sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. La stessa AreaCom procederà ora alla verifica dei requisiti generali e speciali, che richiederanno qualche settimana, ma entro febbraio al più tardi sarà emesso il provvedimento definitivo e i tecnici potranno mettersi al lavoro per redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo “Renzetti”, finanziato con fondi dell’ex art.20. E’ stato compiuto un importante passo avanti, dunque, di cui è stato informato anche il Sindaco Filippo Paolini che ha preso parte questa mattina all’incontro promosso dalla Provincia per discutere della proposta Asl di realizzare una Cittadella dei servizi sanitari presso il Mario Negri Sud.

Questo il commento del Direttore generale Thomas Schael a margine della riunione: “Si tratta di un’operazione sulla quale continuo a insistere perché convinto che sia utile a tutto il territorio - ha tenuto a precisare - . Credo fortemente che quella di realizzare nell’ex Mario Negri Sud un Centro Servizi per la salute con molteplici attività sia una proposta da accogliere non solo per restituire utilità e dignità a un immobile di valore, ma soprattutto per concentrare in un’unica struttura servizi e attività che oggi sono dislocati variamente in sedi non ottimali, e neppure facili da identificare."

"Ringrazio il Presidente della Provincia che appoggia il nostro progetto e confido nella lungimiranza dei Comuni di Lanciano e Santa Maria Imbaro, affinché sappiano guardare all’opportunità che questa proposta rappresenta e ai vantaggi che ne potranno derivare, anche in termini di nuovi posti di lavoro”.

La proposta della Asl prevede di allocare presso l’immobile le attività del Dipartimento Prevenzione, uffici tecnici e amministrativi, funzioni di staff, Centro di formazione, back office Cup, logistica del farmaco e Centro regionale sangue.