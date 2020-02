Roccaraso,fino a domani la Convention di Fratelli D'Italia, cresce l'ingresso nel partito della Meloni

Ufficializzata l'adesione al partito di numerosi esponenti della provincia di Chieti

Una nutrita rappresentanza della provincia di Chieti è stata presente a Roccaraso per gli Stati Generali della Montagna, evento nazionale organizzato dal coordinatore regionale del partito Etel Sigismondi in Abruzzo, dal 31 gennaio al 2 febbraio. L’obiettivo delle tre giornate, per il partito guidato da Giorgia Meloni, è quello di lavorare all’elaborazione di una legge quadro per la montagna, per valorizzarne identità e tradizione e far sì che essa possa essere anche un importante volano per l’economia dei territori.

Un’occasione per confrontarsi con i massimi rappresentanti della classe amministrativa di FDI in Abruzzo, a partire dal Presidente Marsilio all’Assessore Liris, dal capogruppo Testa al Consigliere Quaglieri, ma anche per ascoltare i senatori di Fratelli d’Italia presenti e tanti ospiti, tra i quali Giandonato Morra e Pierluigi Biondi. "Sono queste anche le occasioni giuste per parlare di amministrative,- si legge in una nota - e siccome nel 2020 tra i tanti centri al voto Fdi sta dedicando attenzione ad Avezzano e Chieti, il gruppo teatino ha colto l’occasione per festeggiare con Marco Marsilio, l'onorevole Donzelli e i dirigenti locali, guidati dal Commissario per le amministrative di Chieti Luca Faccenda, la crescita che FdI registra anche nel capoluogo." Nel corso della Convention è stata ufficializzata l'adesione a Fdl di Giuseppe Giampietro, Vicesindaco della città di Chieti , e dei consiglieri Mario Troiano e Franco Di Pasquale. Una pattuglia formata da quattro consiglieri e due assessori che guideranno la lista nella quale figura la presenza di Carla di Biase, Nicola Rapposelli, Stefania Donatelli, Carlo Festa, Monia Scalerà e Roberto Misica, dirigente nazionale giovani. "Non sfugge peraltro che questi 6 esponenti della politica teatina - si legge nellla nota del partito - siano gli stessi che in un’estate infuocata hanno tenuto botta, nello spirito di coerenza e unitarietà che Fdi ha sempre speso, per salvare, prima di tutto, l’unità della coalizione di centrodestra. E crediamo che anche il Sindaco Di Primio possa riconoscerci questo atteggiamento politicamente serio e costruttivo".