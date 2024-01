Bagno di folla ieri per Carla Zinni “candidata di Fratelli d’Italia alle regionali

Apertura della campagna elettorale col Presidente Marsilio e i Senatori Sigismondi e Mennuni

Sala stracolma ieri, all’Hotel L’Aragosta a Casalbordino, per l’apertura della campagna elettorale di Carla Zinni, candidata di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale d’Abruzzo, e attuale Vicesindaco di Casalbordino. Presenti il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il Senatore Etelwardo Sigismondi, coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni, e la Senatrice Lavinia Mennuni.

“Carla Zinni - ha detto Sigismondi nel suo intervento - è diventata nel tempo una grandissima amministratrice, di cui possiamo apprezzare la coerenza. Carla è tra i candidati di punta nella lista di Fratelli d’Italia. Mi aspettavo tutta questa gente, perché ovunque vado trovo persone che sostengono Carla” così come ha rimarcato il Presidente Marsilio che ha detto di essere convinto che “Carla sarà con noi in Regione, abbiamo bisogno di donne come lei, per fare le cose con equilibrio”.

“Sono legata a questa terra - ha poi dichiarato nel suo intervento la Senatrice Lavinia Mennuni - per il legame di amicizia con il compianto Luigi Di Cocco, e per quello con Carla Zinni, candidata di punta, donna eccezionale e valida. C’è una grande classe dirigente su questo territorio”.

“Il 10 marzo non è lontano - ha suonato la carica Carla Zinni - e come io in questi anni ho promesso e mantenuto amore, passione, cura, impegno, costanza e perseveranza nell’amministrare, oggi una promessa sarei orgogliosa di averla da voi: quella di impegnarvi insieme a me, insieme a noi, in questa sfida, chiamando amici, sentendovi impegnati nel chiedere un sostegno a questo territorio, come foste voi i candidati, contattando parenti, giovani e meno giovani, per dirgli che la nostra sfida è la loro sfida. Il nostro cuore, è il loro cuore. Il nostro Abruzzo è il loro Abruzzo. Per dirgli che Carla Zinni è sempre stata qui ed è qui. Presente e coerente, per questo territorio”.