Serata di gala a Mozzagrogna: Innovazione e Realtà Aumentata protagoniste dell'evento Frentauto

L’evento, realizzato in collaborazione con il Rotary Club Atessa Val di Sangro, ha avuto come finalità quelle di celebrare l’innovazione, con la presentazione delle nuove gamme di prodotti e servizi offerti dalla nota azienda nel settore automotive.

Alla serata hanno partecipato imprenditori e amministratori delle aziende più importanti d’Abruzzo, tra le quali Gruppo Ceie Power Spa, Stellantis Europe, Gruppo Interpump Spa, Gruppo Carlo Maresca Spa, Gruppo Jubatti, Almacis, Gruppo Neuromed, Strever Spa, Sygenta Spa e molte altre per offrire un'opportunità di incontro tra clienti e partner commerciali e per consolidare la partnership di Frentauto con le top aziende del territorio.

All’iniziativa, presentata dalla giornalista Licia Caprara, sono intervenuti l’amministratore delegato di Frentauto, Alberto Rolli, il direttore commerciale di Würth Italia, Harald Santer, il presidente del Rotary Giannicola Marcolongo, e Diego Mori che ha presentato la realtà aumentata di Würth, come strumento di supporto nelle vendite e nella formazione tecnica. Attraverso dimostrazioni dal vivo, gli ospiti hanno potuto interagire con i prodotti in un modo innovativo, analizzando dettagli tecnici e funzionalità avanzate. Gli spazi dedicati alla realtà aumentata hanno attirato un notevole interesse. I partecipanti hanno indossato visori AR per scoprire le caratteristiche delle auto Lancia in modo immersivo, suscitando entusiasmo e curiosità.

La serata è stata allietata dall’elegante concerto di piano solo del Maestro Michele Di Toro e dalla cena stellata del ristorante Villa Majella, con piatti gourmet accompagnati da vini selezionati della Cantina Marramiero.



“La serata di gala ha rappresentato un grande successo, non solo per l’ottima partecipazione, ma anche per la qualità delle interazioni e per l'innovativo utilizzo della realtà aumentata – commentano i vertici di Frentauto -. L'evento ha consolidato i legami tra i vari attori del settore automotive, premiando la visione di un futuro sempre più digitale e interconnesso. Un ringraziamento particolare va a tutti i collaboratori di Frentauto e Würth Italia che hanno reso possibile questa serata e a tutti gli ospiti per la partecipazione e l’interesse”.