Convegno a Lanciano nell’ambito del Salone Progress 2024 sul lavoro e sulla formazione. Presenti i vertici di ANSFISA, ERA, CIFI e FerCargo.

“Nel mondo dei trasporti tra: nuove competenze, professionalità ed opportunità di lavoro”. È questo il titolo del convegno nazionale organizzato dalla Tua, società di trasporto della Regione Abruzzo, nell’ambito del Salone Progress 2024 nel Polo Fieristico di Lanciano, con il patrocinio di Asstra (Associazione Nazionale Trasporti) e ANSFISA, l’agenzia nazionale per la Sicurezza ferroviaria e delle Infrastrutture stradali ed autostradali, e la collaborazione dell’ERA, l’agenzia europea sulla sicurezza ferroviaria e del CIFI, il collegio degli ingegneri ferroviari italiani.

Ma la presenza della Tua all’interno del Salone Progress 2024 è stata estremamente dinamica, mettendo a disposizione dei tanti ragazzi presenti una serie di iniziative.

Tua, anche nell’edizione 2024 di Progress, è stata mobility partner dell’evento mettendo a disposizione i propri autobus e treni per portare a Lanciano i tantissimi ragazzi che hanno partecipato a Progress 2024 da tutto l’Abruzzo e anche da fuori regione.

IL CONVEGNO

“Nel mondo dei trasporti tra: nuove competenze, professionalità ed opportunità di lavoro”, la Tua, grazie all’eterogeneità dell’offerta di servizi nel mondo dei trasporti (autobus, treni, filovia, formazione, infrastrutture, ecc.) e grazie alla presenza di relatori altamente qualificati in ambito nazionale ed internazionale, ha contribuito a fare un punto specifico sul mondo della formazione professionale dei trasporti; un mondo che necessita di figure sempre più professionali e con competenze specialistiche.

Nel corso del convegno sono stati previsti 5 panel.

A partire dal panel istituzionale con gli interventi del sindaco di Lanciano Filippo Paolini e del presidente del Polo Fieristico Ombretta Mercurio, del presidente della Tua Gabriele De Angelis e agli assessori regionali Umberto D’Annuntiis e Tiziana Magnacca.

Interventi mirati sull’impegno della Regione Abruzzo e della Tua al comparto del trasporto pubblico locale e agli investimenti in termini di risorse umane necessarie per garantire un servizio altamente competitivo e di qualità.

La Tua, inoltre, con il direttore generale Maxmilian Di Pasquale, il direttore delle risorse umane Pierluigi Venditti e il direttore della divisione ferroviaria Enrico Dolfi hanno posto l’accento sulle peculiarità della società unica di trasporti, in particolare sulla necessità di profili professionali altamente professionalizzati, soprattutto per quanto concerne le attività di sicurezza e di coordinamento.

Numeri importanti anche per quel che concerne gli investimenti sul “patrimonio umano” della Tua: 1344 dipendenti di cui 43 quadri, 184 impiegati, 161 operai del settore gomma, 32 operai del comparto ferroviario, 866 operatori di esercizio e 49 addetti con mansioni di sicurezza in ferrovia.

A seguire, gli interventi di Alfonso Di Fonzo, manager e presidente dell’ITS Mobilità Sostenibile e del direttore dell’ITS Maccanica Meccatronica Antonio Maffei nei quali è stato posto l’accento sull’importanza formativa e sul percorso professionale altamente qualificante offerto dagli Istituti Tecnici Superiori di Logistica, Meccanica e Meccatronica.

Interessanti anche i contributi della Edison con Stefania Battaglino, responsabile Employer, Branding, Education & Recruting e del consigliere regionale Nicola Campitelli relativi alla valorizzazione delle risorse umane in un contesto caratterizzato dalla transizione energetica.

A seguire, Pasquale Di Nardo, consigliere di amministrazione della Tua, ha illustrato il progetto della Fondazione e dell’Academy Tua.

“Un progetto ambizioso – ha spiegato Pasquale Di Nardo consigliere del CdA della Tua – ma anche nel DNA di quest’azienda che rappresenta un unicum nel panorama trasportistico nazionale con il trasporto su gomma, su ferro merci e passeggeri, con le infrastrutture, le piastre logistiche e la filovia di prossima attivazione. In questo contesto altamente complesso ed eterogeneo – ha proseguito Di Nardo – solo la preparazione, la formazione continua ed un processo di crescita costante possono garantire il successo di una società come Tua. Su queste premesse – ha aggiunto – puntiamo a creare un polo d’eccellenza formativa nel mondo del trasporto per la nostra regione, nel cuore pulsante della divisione ferroviaria, nell’ex officina storica di via del Mancino”.

Nel panel più tecnico sulla “Formazione continua e sulla cultura della sicurezza, il valore aggiunto delle competenze” i veri protagonisti sono stati i ragazzi che con le loro domande hanno date un valore aggiunto.

Hanno infatti interloquito con i più giovani i vertici di Ansfisa rappresentata da Ilaria Castriota, con la rappresentante dell’ERA (Agenzia europea per la sicurezza ferroviaria) Anna Patacchini, con il presidente Fercargo Mauro Pessano, con lo psicologo ed esperto in fattori umani ed organizzativi Claudio Signoretti e con il rappresentante del CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) Paolo Genovesi.

Le conclusioni sono state affidate al sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante, intervenuto da remoto, che ha sottolineato l’importanza nel fare sistema a livello nazionale e delle potenzialità strategiche dell’Abruzzo in tal senso.

LE VISITE GUIDATE IN TUA

Nel corso delle giornate di Progress 2024, la Tua ha dato l’opportunità ai tanti ragazzi che hanno partecipato al Salone di visitare i propri impianti, a partire dall’officina di Torre della Madonna, nel quale il Soggetto Responsabile della Manutenzione della Tua esegue attività manutentive di primo livello sui treni Alstom (Lupetto e Coradia Stream 2.0) e sui veicoli ALn776.

Le visite hanno riguardato anche la stazione ferroviaria di Lanciano di via Bergamo, la sala operativa che monitora in tempo reale tutti gli spostamenti dei treni Tua. Ma anche il deposito degli autobus.

LA PRESENTAZIONE DEI RAGAZZI VINCITORI DEL BANDO DI CONCORSO

Nel corso del convegno sono stati anche presentati i ragazzi vincitori del concorso che hanno aderito al percorso professionalizzante, finanziato dalla Regione Abruzzo a dicembre del 2023. Saranno tanti i giovani che il 4 novembre inizieranno i corsi di formazione per le figure professionali di macchinisti, capitreno, manovratori e manutentori sia dell’infrastruttura ferroviaria che dei treni.

Le domande iniziali sono state 1100. Le prove scritte si sono svolte nel mese di aprile, gli orali a luglio.

Il programma abilitativo durerà diversi mesi. La divisione ferroviaria della Tua

“Un’intuizione molto lungimirante – ha spiegato Gabriele De Angelis, presidente della Tua – perché la Regione Abruzzo ha destinato dei fondi per formare dei ragazzi le cui professionalità, una volta conseguite, saranno spendibili nel mercato del trasporto ferroviario nel quale il sapere, saper essere, il saper fare sono gli elementi distintivi e caratterizzanti per approcciare nel modo più corretto possibile questo mondo complesso, articolato e in continua evoluzione tecnica e normativa”.

IL SIMULATORE DI GUIDA DI UN TRENO

Nel padiglione 3 del Polo Fieristico, la Tua ha anche previsto la possibilità di fare un’esperienza di guida per i tanti giovani che popolano Progress 2024. Infatti, un simulatore di condotta ferroviaria dà la possibilità di fare un viaggio virtuale su di un treno.

“Un’iniziativa che viene accolta molto positivamente dai più giovani – ha spiegato Gabriele De Angelis – perché dà la possibilità di osservare da una cabina di guida il funzionamento in movimento di un veicolo altamente complesso e tecnologico come un treno. La simulazione – ha continuato il presidente della Tua – è del tutto reale in quanto il treno segue i percorsi previsti dai fascicoli linea di RFI e di altri gestori dell’infrastruttura”.

Tutti coloro che visitano Progress 2024, dunque, potranno guidare un treno, anche grazie al supporto dell’istruttore alla condotta della Tua Vito Cericola presente nello stand della società regionale di trasporti.

IL PLASTICO DELLA TUA

Nello stand della Tua non manca un richiamo d’impatto: un plastico del vecchio tracciato ferroviario dell’ex Sangritana. Il Lago di bomba, le tante bellezze paesaggistiche della Val di Sangro, i caselli ferroviari, l’incredibile panorama verso la costa dei Trabocchi, sono tutti ripresi nel plastico della Tua sul quale un modellino del Treno della Valle scorre veloce tra i binari. Un’attrazione molto gettonata assieme al simulatore di guida del treno.

Gli stand di Sangritana Spa, Cerella, MAAS4Abruzzo e ITS

Nello spazio all’interno di Progress 2024 dell’azienda regionale abruzzese sono presenti anche importanti altri brand del mondo dei trasporti come la società controllata della Tua Sangritana Spa che si occupa di trasporto ferroviario merci e anche progetti e servizi all’avanguardia della Regione Abruzzo come MaaS4Abruzzo.

“Il progetto MaaS4Abruzzo – ha spiegato il presidente Gabriele De Angelis - finalizzato a promuovere l’utilizzo di forme di mobilità condivise o collettive per gli spostamenti nell’area regionale selezionata per la sperimentazione (la costa dei Trabocchi) al fine di ridurre l’utilizzo dei mezzi privati. Il servizio MaaS – ha continuato il presidente della Tua - ha l’obiettivo di semplificare la mobilità degli utenti fornendo un’unica piattaforma per pianificare e svolgere spostamenti, sia semplici che complessi, combinando diversi mezzi di trasporto. La sperimentazione del progetto, avuto inizio il 15 luglio 2024, avrà termine il 31 dicembre 2024, durante questa fase l’utente sperimentatore può accedere alle premialità previste dal piano di incentivazione attraverso l’utilizzo, in qualsiasi momento gratis, delle applicazioni dei Maas Operators che gli utenti installano sui propri smartphone”.