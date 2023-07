Al via a Tornareccio la terza edizione del Music Camp

Sono tre i corsi ai quali i ragazzi parteciperanno durante i cinque giorni

Al via la terza edizione del "Tornareccio Music Camp", un'entusiasmante iniziativa musicale che animerà il suggestivo borgo ai piedi del Monte Pallano fino a venerdì prossimo. Circa 40 giovani talenti provenienti da ogni angolo dell'Abruzzo si confronteranno, dedicando giorni di studio, performance e socializzazione nel nome della musica. L'evento è organizzato e promosso dal Comune di Tornareccio, in collaborazione con l'associazione culturale "L'Olandese Volante", il Centro Didattico Musicando di Pescara, il Coro Contrappunto, l'Associazione Amici del Mosaico Artistico e la Pro Loco di Tornareccio.

La direzione artistica è affidata alla maestra Manuela Martinelli, che ha dato vita a una realtà musicale straordinaria: l'Orchestra del Tornareccio Music Camp. L'iniziativa nasce dall'idea di organizzare un soggiorno estivo per i giovani musicisti dell'Orchestra 12 Note - Città di Pescara, ma si è evoluta coinvolgendo talentuosi ragazzi abruzzesi da diverse località, impegnati in tre corsi durante i cinque giorni dell'evento. I corsi comprendono il laboratorio "Syrinx" di musica d'insieme per flauti a cura della maestra Manuela Martinelli, il laboratorio "Giovani interpreti" di musica da camera con i maestri Myriam Anzini e Federico Del Principio e il laboratorio orchestrale "L'orchestra e il cinema" guidato dal maestro Riccardo Rossi.

Tra gli ospiti d'onore, spicca il sassofonista Bruno Giordana, il quale incontrerà i giovani partecipanti, condividendo la sua esperienza e ispirando la passione per la musica come strumento di crescita artistica e umana. Il programma degli spettacoli prevede concerti in varie location del borgo, tra cui la contrada San Giovanni, la Sala Polifunzionale e il teatro naturale di Monte Pallano. Tra gli appuntamenti più attesi, l'esibizione del maestro Bruno Giordana con il Film Opera Ensemble, un emozionante omaggio al M° Ennio Morricone. Un'ulteriore sorpresa sarà la partecipazione dell'artista italo-argentino Maxi Manzo, con origini tornarecciane, il quale si esibirà con i giovani per il secondo anno consecutivo. Il "Tornareccio Music Camp" rappresenta un'occasione unica per celebrare la musica e la cultura nella suggestiva cornice di Tornareccio, una perla dell'Abruzzo.