Paglieta, la Trigano Van cresce e conferma i piani di investimento, a buon punto i lavori per il secondo capannone e nuove assunzioni

Soddisfatta la Fiom Cgil che plaude all'azienda anche per l'importante ruolo riservato al sindacato nelle contrattazioni e negli investimenti fatti e sempre a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici. Con importanti risultati in ambito occupazionale.

La Trigano Van è un’ azienda leader nel settore della produzione di Van, è presente sul territorio di Paglieta da diversi anni ed ha registrato una graduale e continua crescita sin da quando è arrivata nella provincia di Chieti. Oggi in controtendenza a quasi tutto il comparto produttivo, la Trigano Van è una delle poche realtà che nonostante le difficoltà ulteriori accorse a causa del COVID 19 sta confermando i piani di investimento e crescita annunciati qualche mese fa, lo sta facendo in maniera tangibile, infatti nelle ultime giornate i lavori di ampliamento di un secondo capannone produttivo sempre nel comune di Paglieta si trovano a buon punto, sono iniziati gli ingressi in azienda di nuovo personale e in parallelo sono partiti i corsi di formazione per i futuri ingressi che avverranno gradualmente entro settembre con il fine di rendere operativo il sito cd “Paglieta2”. Il gruppo, che sta investendo in Val Di Sangro ha deciso di implementare le proprie linee continuando a produrre la linea di van conosciuta rivisitando i modelli con maggiori accorgimenti e arricchendo la la gamma di ulteriori linee sia entry level che premium. E' il segretario provinciale della Fiom CGIL, Andrea De Lutis, che, in una nota, plaude alla best practice, assunta dall'azienda non solo in relazione alla crescita e al rispetto di quanto programmato ma anche per l'apertura ai sindacati che ha permesso di lavorare in armonia e a tutela dei lavoratori.

"La Trigano in questi anni, - si legge nella nota - si è contraddistinta e arricchita di buone prassi anche nella condivisione della crescita con il sindacato, la FIOM, unica organizzazione presente con la propria rappresentanza in azienda è fortemente rappresentativa e insieme alle RSU: Silvestri Cesare, Rullo Gabriel e Emiliano Di Folco, nonché a tutte le Lavoratrici e i Lavoratori, in questi anni ha saputo cogliere tutte le opportunità dando il proprio contributo alla discussione così come fatto anche ad inizio gennaio quando sono state messe le basi per attrarre questo investimento. Quando a gennaio 2020 l’ azienda ci ha invitati al tavolo - dice De Lutis - non ci siamo tirati indietro e siamo riusciti con la Trigano a creare i presupposti per attrarre gli investimenti senza far perdere nulla alle lavoratrici e ai Lavoratori, anzi, in quelle discussioni abbiamo creato l’ equilibrio fra le necessità di flessibilità dell’ azienda e le aspettative dei nostri rappresentati, abbiamo tenuto tutto insieme compreso il rinnovo della contrattazione di secondo livello e la crescita occupazionale che vedrà la trasformazione da un minimo di 24 ad un max di 28 contratti di lavoro da precari a tempo indeterminato nei prossimi tre anni a partire dal 2020 oltre al fatto che l’ investimento creerà ulteriore nuova occupazione con altre 40 / 45 persone che entreranno entro settembre, non sottovalutando il fatto che se la risposta dei mercati dovesse essere quella sperata, il peso delle assunzioni potrebbe dare ulteriori sorprese positive. Come sindacato - continua De Lutis - abbiamo chiesto di riservare parte delle assunzioni previste a quelle persone che nelle vertenze che hanno lacerato la nostra provincia hanno perso il lavoro. L’ azienda ci ha dato un ulteriore segnale importante confermando l’ acquisto del sito Paglieta 1 che diventerà di proprietà. La RSU, la FIOM e la Trigano in questi anni hanno arricchito le contrattazioni non solo in senso economico ma anche prevedendo maggiori tutele per le donne Lavoratrici e per i colleghi con particolari problemi di salute, in questa azienda è stato siglato un accordo che tutela oltre quanto stabilito dalle norme i cd malati fragili individuati dall’ emergenza COVID19. Nel ringraziare la RSU, le Lavoratrici e i Lavoratori della Trigano per la fiducia, ci auguriamo che la sana discussione avuta in questi anni con l’ azienda prosegua in tal senso e che ci possa accompagnare verso ulteriore crescita facendo diventare questo modello di relazioni un esempio anche per le altre aziende del territorio." Conclude il segretario provinciale della FiIOM CGIL Andrea De Lutis.