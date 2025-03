L'uomo su disposizione del giudice non potrà più recarsi in città

Un uomo di 32 anni di Sulmona è stato raggiunto da un provvedimento di divieto di dimora emesso dal Gip del Tribunale peligno.

Cecondo quanto emerso nellambito dell'inchiesta avviata dai magistrati l'uomo è accusato di avrebbe avvicinato e palpeggiato tre ragazzine di 12 e 13 anni, lo scorso 31 dicembre, nel corso dei festeggiamenti di fine anno. Il giovane non potrà più recarsi in città. A far scattare le indagini condotte dai carabinieri, sono state le famiglie delle persone offese una volta che le ragazzine avevano riferito ai militari quanto accaduto.