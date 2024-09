Violenta esplosione alla Kemipol di Pineto

Sul posto i vigili del fuoco e il 118. La nube nera visibile da km preoccupa per l’eventuale tossicità

Violenta esplosione circa due ore fa nello stabilimento Kemipol, che ha sede nella zona industriale di Scerne di Pineto, specializzato nella produzione di solventi e diluenti. Fortunatamente, gli operai sono riusciti a mettersi in salvo all'esterno appena accortisi delle fiamme. I vigili del fuoco sono sul posto per domare l'incendio, che sta coinvolgendo l'intera azienda.

Il sindaco di Pineto, Alberto Dell'Orletta, è intervenuto e sta monitorando la situazione in contatto con la Prefettura e altri enti. Nel frattempo, il Comune ha raccomandato ai cittadini di rimanere in casa e di chiudere porte e finestre per evitare l'ingresso del fumo, un avviso esteso anche dai sindaci di Atri, Silvi e Roseto fino a quando l’Arta e la ASL non concluderanno i rilevamenti delle sostanze sprigionate dall’incendio.

Per quanto riguarda la viabilità, è stata chiusa solo via del Commercio, la strada di accesso all'azienda, senza altre criticità segnalate.x