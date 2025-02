Vertice in Regione sul futuro di Tekne di Ortona, tre le opzioni in campo, la FIOM CGIL vigilerà sull'evoluzione della vertenza

Arrivano rassicurazioni: non sono previsti esuberi, ne trasferimenti produttivi

Si è tenuto questa mattina, presso la sede della Regione Abruzzo in via Passolanciano, un incontro cruciale per il futuro di Tekne Spa. Presenti l’Assessore regionale Tiziana Magnacca, il Dott. Germano De Sanctis e il Dott. Renzo Iride, insieme all’esperto per la procedura di composizione negoziata, Dott. Luigi Carunchio. La proprietà di Tekne era assistita da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e dall’Avv. Sergio della Rocca, mentre per il fronte sindacale hanno partecipato la FIOM CGIL, con il segretario provinciale Andrea De Lutis, e la RSU aziendale.

"Il Dott. D’Arrezzo ha aggiornato i presenti sulle trattative in corso: un gruppo italiano del settore difesa è in fase avanzata di negoziazione, mentre altre due trattative formali sono state avviate. L’interessamento di Broadway Capital si è arenato, mentre con Raicam si è svolto un incontro tra le due proprietà. - Scrive in una nota il segretario Fiom CGIL Andrea De Lutis - La scelta finale dovrebbe ricadere su una delle tre opzioni attualmente in discussione, previa autorizzazione per condurre le trattative, essendo Tekne soggetta a vincoli di segretezza e autorizzazioni statali. Una volta definita la scelta, saranno convocati creditori e istituti bancari per discutere la gestione del debito. Tekne ha chiarito che non proseguirà autonomamente, ma si orienterà verso una cessione o l’ingresso di nuovi soci."

"La FIOM CGIL ha posto con forza la questione del mantenimento dei livelli occupazionali e del rischio di delocalizzazioni. Il Dott. D’Arrezzo ha assicurato che non sono previsti esuberi né trasferimenti produttivi all’estero. Nonostante le rassicurazioni, la FIOM CGIL continuerà a vigilare attentamente sull’evoluzione della situazione.

“La nostra priorità resta la tutela dei lavoratori e la difesa della continuità produttiva di Tekne Spa. Vigileremo affinché gli impegni presi si traducano in fatti concreti” ha dichiarato Andrea De Lutis, segretario provinciale della FIOM CGIL Chieti. Con la scadenza delle misure protettive ad aprile, i prossimi mesi saranno decisivi per il destino dell’azienda e dei suoi lavoratori.