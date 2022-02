Truffe ad anziani, arrestati dalla polizia due giovani campani

I due sono accusati di aver tentato di raggirare due signore anziane, riuscendo a farsi consegnare da una di loro diversi monili.

La Polizia di Stato di Pescara ha arrestato due giovani di origini campane che, raggirando una signora ultraottantenne, si sono fatti consegnare diversi monili in oro e preziosi ricordi di famiglia Tutto ha avuto inizio ieri mattina, quando i due hanno tentato di truffare un' anziana, non riuscendovi solo per il provvidenziale intervento della nipote.

Questa la scusa usata: hanno telefonato alla signora facendole temere per l'incolumità della figlia ed inducendola a pagare 3.000,00 euro per il ritiro urgente di un pacco. Nel contempo, avendo capito che la donna non era sola in casa, con alcuni pretesti sono riusciti ad allontanare i presenti; quindi, ne hanno approfittato per presentarsi a casa della vittima non riuscendo, tuttavia, a portare a termine il piano grazie alla diffidenza di una nipote che a distanza ha chiamato il 113 mettendo in fuga i due truffatori.

Così sono iniziate le ricerche mentre i due sono riusciti a raggirare un'altra signora facendole mettere in un sacchetto tutti gli oggetti in oro custoditi in casa e facendoseli lanciare dal balcone, dopo essersi spacciati per un suo nipote in difficoltà. Poco dopo, la Squadra Mobile impegnata nelle ricerche ha intercettato l'auto in loro uso, ma i due non si sono fermati all'alt e durante l'inseguimento con tanto di speronamento della pattuglia, si sono disfatti di parte della refurtiva gettandola dal finestrino.

Gli investigatori sono riusciti a fermare i due truffatori e a ricostruire l' accaduto, riconsegnando la refurtiva alla signora anziana e procedendo al loro arresto, convalidato dal Giudice questa mattina Nei loro confronti è scattata anche la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Pescara per la durata di 3 anni.