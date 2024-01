Tragedia in un azienda della Val di Sangro, muore un operaio 47enne travolto da un tubo metallico

Indagano I carabinieri della compagnia di Atessa. La Procura apre un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Dolore e sgomento in città appresa la notizia.

Ancora una morte bianca in Abruzzo, vittima di un incidente sul lavoro è Roberto Caporale, un operaio di 47 anni di Lanciano, che ha perso la vita stamane travolto da un tubo metallico all'interno dell'azienda per cui lavorava, la Proma Spa di Atessa, azienda che produce componenti per il settore automobilistico.

A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118. In base alle prime ricostruzioni eseguite dai carabinieri della compagnai di Atessa, coordinati dal comandante, il Capitano Alfonso Venturi, sembra che l'operaio stesse lavorando con una pressa quando il tubo metallico espulso improvvisamente dalla macchina lo avrebbe colpito all'altezza del tronco, causandone il decesso sul colpo. Sul luogo della tragedia oltre ai militari dell'Arma sono intervenuti anche il medico del Lavoro A.S.L.

La Procura della Repubblica di Lanciano, Dott.ssa Mirvana Di Serio, ha disposto il sequestro del macchinario coinvolto nell'incidente, mentre la salma di Caporale è stata trasportata presso la camera mortuaria dell'ospedale civile di Chieti in attesa dell'esame autoptico. Attualmente, sono in corso accertamenti per comprendere le cause precise dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro.