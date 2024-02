Tentata rapina al bar tabaccheria La Sterlina a Vasto: due clienti feriti, rapinatore in fuga

Ieri sera, un giovane a volto scoperto è entrato nel bar, ha consumato un caffè e successivamente ha estratto un grosso coltello da cucina. Ha intimato alla figlia della titolare di consegnargli il denaro in cassa, ma la ragazza ha reagito e il rapinatore si è dato alla fuga.

Nel tentativo di fermarlo, due clienti sono stati colpiti e feriti, uno al braccio e l'altro al fianco. I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto per soccorrere le vittime e le hanno trasportate all'ospedale San Pio. Uno dei feriti è stato ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri della compagnia di Vasto stanno conducendo indagini serrate per individuare l'autore del tentato rapimento. Nel corso delle indagini, è stato sequestrato il coltello usato dal rapinatore, che è stato abbandonato nelle vicinanze del luogo del crimine. Al momento, il rapinatore si è dileguato, e le autorità stanno lavorando per risolvere il caso e assicurare l'uomo alla giustizia.