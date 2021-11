Tenta di rubare in un supermercato di Pescara e aggredisce l’addetto alla sicurezza: la Polizia di Stato lo arresta

L’ addetto alla sicurezza di un supermercato di via Nicola Fabrizi, lo ha notato muoversi tra gli scaffali con un atteggiamento sospetto.

S.C., 30enne senegalese residente nella provincia di Pescara, si è avvicinato agli scaffali del reparto alcolici e poi a quello delle conserve e ha occultato alcune confezioni di conserve e due bottiglie di super alcolici in una sacca che portava a tracolla.

Il ladro è stato aiutato da una complice che, alla cassa ha pagato prontamente la propria merce, mentre l’uomo, con un abile gesto, ha fatto in modo di evitare il sistema anti taccheggio dirigendosi verso l’uscita dove lo stava spettando la donna. S.C., vistosi scoperto, ha cercato di fuggire spingendo e colpendo più volte l’addetto alla sicurezza del supermercato, afferrandolo per la cravatta a mò di strozzo, per poi colpirlo con un calcio all’altezza del femore.



Anche grazie all’intervento dei dipendenti del supermercato che gli hanno impedito la fuga, l’uomo è stato bloccato e arrestato dagli agenti della Squadra Volante. La merce che ammonta ad una cifra di circa 30 euro, è stata riconsegnata al titolare del supermercato. Il P.M. di turno ha disposto la restrizione personale dell’arrestato e l’associazione dello stesso presso una casa circondariale in attesa di convalida.