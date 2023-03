Sulmona, La Polizia su provvedimento del Questore chiude locale in centro

Il locale che si trova nel centro storico viene ritenuto abituale ritrovo di persone pregiudicate e con precedenti di polizia.

Gli agenti della Polizia Amministrativa e Sociale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sulmona, hanno provveduto a notificare al titolare di un esercizio commerciale del centro storico del capoluogo peligno, la sospensione, per sette giorni, della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il provvedimento, emesso dal Questore di L’Aquila, dott. Enrico De Simone, ai sensi dell’art. 100 Tulps, si è reso necessario a seguito di alcuni controlli eseguiti dal personale del Commissariato che ha accertato, in più occasioni, come il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate e con precedenti di polizia. Inoltre, nel mese di febbraio scorso dinanzi all’ingresso dell’esercizio, si era verificata un’aggressione particolarmente violenta, commessa da un individuo armato di accetta, nei confronti di un avventore che si trovava seduto nel locale. L’episodio, che si è verificato nel pomeriggio e nel cuore del centro storico di Sulmona, dinanzi agli occhi attoniti di passanti e di chi in quel momento era presente all’interno del locale, ha destato clamore e avuto notevole risalto mediatico.

Le testimonianze raccolte e le immagini estrapolate dal circuito di videosorveglianza presenti in zona, hanno consentito l’identificazione del responsabile di un’aggressione che, nonostante la gravità della violenza, solo per pura coincidenza non ha avuto gravi conseguenze. Sono ancora in corso le indagini e gli accertamenti per chiarire il movente dell’aggressione, per la quale peraltro l’autore è stato deferito alla Procura della Repubblica di Sulmona per i reati di lesioni personali aggravate e porto abusivo in luogo pubblico di oggetto atto ad offendere. La sospensione della licenza del locale, disposta dal Questore di L’Aquila a causa della estrema gravità dell’episodio verificatosi, aggravato dalla circostanza che al momento del fatto nessuno dei presenti, compresi i dipendenti e gli avventori, ha provveduto ad allertare immediatamente le forze dell’ordine, conferma una costante presenza sul territorio delle Forze dell’Ordine ed un elevato livello di attenzione, anche al fine di prevenire episodi criminosi e a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.