Spoltore: Minaccia di far esplodere l'appartamento, arrestato 32enne

Un grave episodio si è verificato questo fine settimana in via Collevento a Spoltore, dove solo il tempestivo intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara ha evitato una potenziale tragedia.

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dopo essersi barricato all'interno di un appartamento di sua proprietà, ma dato in locazione, minacciando di farlo esplodere.



L'uomo, in possesso di una copia delle chiavi, si era introdotto nell'immobile apparentemente con l'intento di rientrarne in possesso, sebbene senza alcun valido motivo. La situazione è rapidamente precipitata quando il soggetto ha prima dichiarato che non sarebbe più uscito dall'appartamento e successivamente ha minacciato di farlo saltare in aria piuttosto che continuare a concederlo in affitto, provocando il panico tra i residenti della zona.



Le forze dell'ordine hanno immediatamente attivato le procedure di sicurezza, richiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Pescara. Come prima misura precauzionale, è stata interrotta la fornitura del gas per prevenire possibili esplosioni. Successivamente, i vigili del fuoco hanno forzato la porta d'ingresso per consentire l'intervento dei carabinieri. Nonostante la violenta resistenza opposta dall'uomo, che ha tentato di colpire con calci e pugni il personale intervenuto, l'operazione si è conclusa senza feriti. Il 32enne è stato arrestato e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, trasferito presso la Casa Circondariale di Pescara. L'appartamento è stato restituito al legittimo affittuario.