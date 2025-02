San Giovanni Teatino: arrestato dai Carabinieri un 50enne per droga e munizionamento da guerra

Sequestrati dai Militari dell'Arma hashish, marijuana, cocaina e una munizione calibro 7,62 NATO.

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Chieti e della Stazione Carabinieri di Chieti Scalo hanno tratto in arresto un cinquantenne di San Giovanni Teatino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di munizionamento da guerra.

L'uomo, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato notato dai militari mentre usciva dalla propria abitazione con un atteggiamento sospetto, stringendo tra le mani un involucro. Dopo un controllo immediato, i Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e una munizione da guerra.

Nascosti all'interno di un mobile di casa, i militari hanno trovato 200 grammi di hashish, 170 grammi di marijuana, 1 grammo di cocaina, un bilancino di precisione e una munizione calibro 7,62 NATO. Le droghe, suddivise in involucri sigillati e nastrati con lo scotch, erano pronte per essere smerciate, trasformando l'abitazione in un vero e proprio market della droga. Le analisi preliminari hanno evidenziato un elevato principio attivo delle sostanze sequestrate, il cui valore sul mercato illecito avrebbe potuto generare migliaia di euro di profitti. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre il cinquantenne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

L'operazione dei Carabinieri rientra nell'ambito di una serie di controlli mirati sul territorio, finalizzati a garantire la sicurezza cittadina e a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, particolarmente pericoloso per le fasce più giovani della popolazione.