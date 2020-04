Rissa alla "Festa d'Autunno" a Tagliacozzo, 10 giovani denunciati.

24/04/2020 - Redazione AbruzzoinVideo

Tra il 12 ed il 13 ottobre 2019, nella centralissima Piazza dell’Obelisco di Tagliacozzo, in concomitanza con la festa d’Autunno, Cantine nella Roccia, si era verificata una rissa per futili motivi, posta in essere da alcuni giovani marsicani, di fronte a qualche esercizio commerciale rimasto ancora aperto.