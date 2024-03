Rapina a mano armata in una villa a Fara Filiorum Petri, coniugi picchiati legati e derubati

La coppia ha riportato lesioni con una prognosi di dieci giorni. Il bottino ammonterebbe. Circa 90mila euro.

Momenti di terrore nella notte per una coppia di coniugi di Fara Filiorum Petri che sono stati colti in casa, una villetta, da quattro rapinatori con accento slavo che entrati nell’abitazione alle 21 con il volto coperto e armati di pistole e coltelli si sono fatti aprire la cassaforte e hanno prelevato denaro e orologi per poi legare la coppia con delle fascette ai polsi chiudendola in bagno.

I rapinatori sono andati via dall’abitazione solo intorno all’una di notte dopo aver accuratamente cancellato le loro impronte con della candeggina. Solo dopo diverse ore il proprietario di casa, un imprenditore di 70 anni, è riuscito a slegarsi e a chiamare aiuto. Il bottino ammonta a circa 90mila euro. Sulla rapina indagano i Carabinieri: La coppia ha riportato ferite guaribili in 10 giorni.