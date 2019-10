Prestigiosa nomina al Comando Militare Esercito “ABRUZZO” per il Colonnello Ernesto CORDONI

07/10/2019 - Redazione AbruzzoinVideo

È un teramano il numero due dell’ente militare territoriale che in ambito regionale espleta il fondamentale ruolo di raccordo tra Esercito e territorio abruzzese, per quanto attiene alla gestione delle forze di completamento e riserva selezionata, dei compiti di rappresentanza, della pubblica informazione per la promozione dei reclutamenti e delle attività di ricollocamento al lavoro ex volontari.