Polizia Locale, Santangelo, vicina ai cittadini nella cultura sicurezza

Momento di confronto ma anche consapevolezza dei risultati raggiunti al termine di un percorso iniziato 12 anni fa con la legge regionale. La polizia locale abruzzese si è ritrovata a Sulmona per festeggiare insieme per la prima volta il santo patrono, un’occasione per misurare lo stato di salute del corpo di polizia “più vicino ai cittadini”.

E lo stato di salute, secondo l’assessore agli Enti Locali Roberto Santangelo, “è più che soddisfacente in una regione il cui territorio presenta caratteristiche orografiche particolari”. La prima edizione della festa regionale della polizia locale ha visto la partecipazione di un gran numero di comuni, a conferma dell’attenzione che le municipalità abruzzesi riversano sui propri corpi di polizia locale, ma è stata anche l’occasione per l’assessore Santangelo di tracciare un primo bilancio.

“Il sistema della polizia locale regionale – ha detto l’assessore – sta crescendo di anno in anno, ma soprattutto sta crescendo la consapevolezza dei cittadini e degli operatori stessi di come la polizia locale abbia assunto connotati diversi da quelli tradizionali con competenze più ampie e impegnative in grado di diffondere sul territorio la cultura della sicurezza. L’appuntamento di oggi di Sulmona vuole dunque essere l’occasione per un momento di riflessione sulla strada finora percorsa e su quella ci attende nell’immediato per la crescita di un corpo al quale il legislatore nazionale e regionale ha conferito non poche competenze”. Negli ultimi due anni, in questo senso, la decisa azione di rivitalizzazione del corpo avviata dalla Regione Abruzzo a seguito della legge regionale del 2013 sembra aver portato risultati incoraggianti. “Nell’ultimo anno abbia garantito formazione a tutto il personale di polizia locale che opera sui territori – ha detto Santangelo –.

In questo settore la formazione è indispensabile ed è elemento di crescita in grado di consolidare e rafforzare le nuove competenze. In questi mesi abbiamo garantito formazione andando direttamente nei comuni ma è nostra intenzione – ha aggiunto Santangelo – realizzare fisicamente una scuola regionale di formazione che sappia rispondere a tutte le esigenze di aggiornamento legate alle nuove competenze della polizia locale”. Il comandante della polizia locale di Sulmona, Domenico Giannetta, a nome di tutto il corpo regionale, ha tracciato un quadro sullo stato di salute della polizia locale, che in Abruzzo conta 900 agenti operanti sul territorio, ma che presenta un dimensionamento rispetto alla popolazione residente di almeno 1800 agenti. La cerimonia di consegna delle onorificenze a 22 agenti di diversi comuni abruzzesi da parte dell’assessore Roberto Santangelo e del commissario prefettizio Ernesta D’Alessio nell’aula consiliare di Palazzo San Francesco, ha chiuso la prima edizione della festa regionale.