Pineto, due agenti della Polizia di Stato salvano cinque persone da un incendio in una palazzina

Il coraggio di due agenti evita il peggio: evacuata una palazzina in fiamme, nessun ferito

Quella che poteva trasformarsi in una tragedia è stata evitata grazie al tempestivo intervento di due agenti della Polizia di Stato del Distaccamento Polizia Stradale, che hanno salvato cinque persone da una palazzina in fiamme nel centro abitato di Pineto. L'incidente è avvenuto qualche giorno fa, intorno alle ore 20.00, quando i due poliziotti, transitando in via De Titta, hanno notato una persona agitata che segnalava con ampi gesti la presenza di fumo nero fuoriuscente da una piccola palazzina.

Senza esitare, i due agenti si sono coperti le vie respiratorie con indumenti bagnati e sono entrati nello stabile, composto da tre appartamenti, per accertarsi della presenza di persone all'interno. Immediatamente hanno individuato delle fiamme che avvolgevano il pannello dei contatori elettrici.

Nonostante la visibilità ridotta dal denso fumo nero e l'odore acre dell'incendio, i poliziotti sono riusciti a incontrare una signora di 61 anni sulle scale, accompagnandola prontamente in strada. Successivamente, hanno soccorso una giovane coppia con un bambino di 5 anni, portando in braccio il piccolo e guidando i genitori fuori dall'edificio. Infine, sono rientrati nell'edificio e hanno salvato un uomo di 56 anni rimasto bloccato nel suo appartamento. Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte ha riportato conseguenze fisiche, sebbene tutte abbiano vissuto un grande spavento. Il coraggio e la prontezza dei due agenti hanno evitato quella che poteva essere una tragedia.