Pescara: tentano di rubare bici caricandole su un' auto rubata. Arrestati dalla Polizia due giovani

Le stavano rubando davanti agli occhi dei proprietari, ma grazie all'intervento della polizia sono stati fermati e arrestati.

La Polizia di Stato di Pescara ha arrestato un 25enne ed un 23enne per tentato furto. I due mentre stavano portando via due biciclette, rispettivamente del valore di 1.300 e 200 euro, nei pressi della stazione di Portanuova, sono stati sorpresi dai proprietari dei mezzi che, mentre chiacchieravano davanti ad un locale, hanno assistito increduli alla scena dei balordi che con estrema tranquillità le stavano caricando nel portabagagli di un'auto. Mentre stavano tentando di fermarli proprio in quel momento, transitava una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara.

I poliziotti, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno notato la scena, riuscendo subito dopo ad intercettare e fermare i due giovani, che sono stati condotti in Questura per gli ulteriori accertamenti. A seguito degli approfondimenti svolti dalla Polizia è emerso che la vettura utilizzata era stata rubata la sera del 3 febbraio 2025 a Pescara.

I due ladri, entrambi residenti a Pescara, sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il conducente del mezzo è stato inoltre denunciato per ricettazione. L’auto e le biciclette sono state restituite ai legittimi proprietari. Questa mattina è stato convalidato il provvedimento di arresto e disposta per entrambi la misura della custodia cautelare in carcere.