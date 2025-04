Pescara, tenta di rapinare una passante del cellulare: arrestata 28enne senza fissa dimora

L’intervento rientra nell’ambito dei controlli straordinari del territorio disposti dalla Questura, in linea con gli indirizzi strategici della Prefettura, e finalizzati a contrastare fenomeni che generano insicurezza nei cittadini.

Ha cercato di rubare il cellulare a una passante nei pressi della Cattedrale di San Cetteo, ma è stata bloccata dalla Polizia di Stato pochi minuti dopo. Protagonista dell’episodio una 28enne senza fissa dimora, arrestata nella giornata di ieri dagli agenti della Questura di Pescara per tentata rapina.

L’intervento rientra nell’ambito dei controlli straordinari del territorio disposti dalla Questura, in linea con gli indirizzi strategici della Prefettura, e finalizzati a contrastare fenomeni che generano insicurezza nei cittadini. In azione anche le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Locale, impiegate in aree selezionate sulla base di analisi mirate e delle segnalazioni della cittadinanza.

La vittima, una 32enne, stava camminando nei pressi della cattedrale quando ha notato un gruppo di persone discutere animatamente. Preoccupata, ha deciso di contattare la linea di emergenza. Ma proprio mentre effettuava la chiamata, una delle persone coinvolte nella discussione le si è avvicinata, l’ha strattonata con forza e le ha sottratto il telefono. La segnalazione è stata immediatamente raccolta dalla Sala Operativa della Questura, che aveva già allertato una pattuglia in zona. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a rintracciare la 28enne poco distante. Accompagnata in Questura per l’identificazione e le formalità di rito, la donna è stata arrestata con l'accusa di tentata rapina. La Procura della Repubblica valuterà ora la sua posizione. L’episodio conferma l’efficacia del potenziamento dei controlli sul territorio e la prontezza operativa delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica.