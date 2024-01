Nel primo pomeriggio di ieri, la Squadra Volante è intervenuta nel parco pubblico "Villa Sabucchi" in risposta a una segnalazione cittadina.

Tre giovani, di cui due minorenni, sono stati sorpresi mentre allestivano una bancarella per la vendita di droga. Durante il controllo, uno dei minori ha estratto un marsupio contenente 21 grammi di hashish, già suddiviso in dosi pronte per la vendita e in blocco. Inoltre, aveva un bilancino di precisione e 45 euro in banconote. I giovani sono stati condotti in Questura per ulteriori accertamenti, con successiva segnalazione alla Procura per i Minorenni e alla Procura Ordinaria