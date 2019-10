Pescara, scippo ai danni di anziana, arrestato il colpevole originario di Bomba (Ch)

Questa mattina, i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti in via Umbria dove era stato segnalato lo scippo ai danni di anziana signora, con l'autore in fuga, inseguito da alcuni passanti.

Gli agenti sono riusciti ad intercettare sulla spiaggia, in direzione porto, l'autore dello scippo, identificato per B.J., 28enne senza fissa dimora, originario di Bomba (Ch), con molteplici precedenti penali per delitti contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. Gli Agenti di polizia hanno ricostruito i fatti accertando che la 76enne pescarese, pochi minuti prima, era stata avvinghiata al collo da tergo ed immobilizzata dall'uomo che le ha strappato la catenina, riuscendo però ad impossessarsi soltanto del crocefisso d'oro. Le grida della donna, che per fortuna non ha subito lesioni, ma solo un lieve arrossamento al collo, hanno attirato l'attenzione dei passanti ed in particolare di un 53enne di Chieti che ha rincorso lo scippatore costringendolo ad abbandonare il monile, poi restituito alla vittima. La Squadra Volante è intervenuta prontamente bloccando lo scippatore sulla spiaggia prima che potesse allontanarsi, traendolo in arresto per il furto con strappo e conducendolo presso la locale casa circondariale a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.