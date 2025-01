Pescara, rapina alle poste di viale Luisa d'Annunzio

Una persona presente ha avuto un malore per questo sul posto sono giunti oltre ai carabinieri anche i sanitari del 118.

Una rapina è stata messa a segno nel primo pomeriggio di oggi, 20 Gennaio 2025, all'ufficio postale di via Luisa d'Annunzio a Pescara.

Secondo le prime informazioni, ad agire sarebbe stato un solo balordo che una volta entrato nei locali, incappucciato e minacciando i dipendenti con un oggetto contundente, si è fatto consegnare i contanti per poi darsi alla fuga. Sul posto sono arrivati, allertati dall'allarme i carabinieri della Compagnia di Pescara, e la Polizia ma anche un'ambulanza del 118 poichè una delle persone presenti avrebbe avuto un malore. I Militari dell'Arma stano ascoltando i testimoni ed hanno avviato le indagini anche con l'ausilio delle telecamere di sorveglianza. Non è la prima volta che l'ufficio postale di via Luisa d'Annunzio viene preso di mira dai rapinatori. Da quantificare il bottino.

notizia in aggiornamento