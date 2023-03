Pescara, il Questore dispone il rafforzamento dei posti di polizia negli ospedali con Pronto Soccorso

Rafforzata anche la vigilanza notturna all’ospedale Civile aumentando il numero di Guardie Giurate.

Nell’ ottica dell’ implementazione e del rafforzamento dei Posti di Polizia presso gli Ospedali con Pronto Soccorso, disposti dal Ministro dell’Interno di concerto con il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Giancarlo in Giannini, il Questore Luigi Liguori ha già attuato diverse misure.

E’ stato rafforzato il numero di personale della Polizia di Stato assegnato al Posto Fisso di Polizia dell’Ospedale Civile di Pescara in modo da garantire la propria presenza dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di ogni giorno e, in maniera randomizzata, anche di sera. E’ stato realizzato in collegamento telefonico diretto (punto-punto) fra la Sala Operativa della Questura e il medesimo Posto Fisso di Polizia con derivazione, in caso di assenza del personale, agli ambulatori medici del Pronto Soccorso, al fine di consentire l’immediato intervento delle pattuglie presenti h24 sul territorio. L’impianto di video sorveglianza dell’Ospedale Civile, in particolare modo dell’area adiacente il Pronto Soccorso è in corso di implementazione. Sono in fase di ultimazione i lavori per ampliare gli uffici del Posto Fisso di Polizia mettendo a disposizione spazi maggiori, ma comunque sempre adiacenti al Pronto Soccorso. Tali misure sono state condivise con la Direzione Sanitaria della ASL. Questa mattina, il Questore Luigi Liguori si è recato presso il Posto di Polizia, accompagnato dal Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine dr. Gennaro Capasso da cui dipende l’ufficio, dove ha incontrato il personale e i vertici dell’ Azienda Sanitaria. Nel corso dell’incontro, è stato convenuto di rafforzare la vigilanza notturna presso l’ospedale Civile aumentando il numero di Guardie Giurate.