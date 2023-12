Pericolo sull'A/14 Pescara, camionista ubriaco fermato in autostrada dalla Polizia di Stato

Viaggiava sulla A/14 con un tasso alcolemico di oltre 2.20 g/l

Un episodio di pericolosa guida sotto l'influenza dell'alcol ha messo a rischio l'incolumità degli utenti dell'Autostrada A/14, quando un camionista, trasportante ingenti quantità di legname, ha sfrecciato zigzagando e invadendo l'opposta corsia di marcia. La sua temeraria condotta ha raggiunto l'apice all'ingresso di una galleria, costringendo le altre auto a manovre rischiose per evitarlo.

L'intervento tempestivo di una pattuglia della Polizia Stradale di Pescara Nord ha evitato potenziali tragedie. Dopo un rapido inseguimento, i poliziotti sono riusciti a fermare il camion in un luogo sicuro. È emerso che il conducente presentava chiari sintomi di ebbrezza alcolica, confermati da un tasso alcolico di 2.23 g/l, ben oltre il limite consentito per i conducenti professionali, che è pari a zero.

La Polizia Stradale ha reagito prontamente, ritirando immediatamente la patente di guida del camionista, ponendo così fine al pericoloso viaggio. Questo incidente si inserisce in una triste statistica, poiché da inizio anno più di cento patenti sono state ritirate dalla Polizia Stradale per guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.