Paura nella notte a Pescara, incendio in un appartamento di via Mazzini, evacuato l’intero palazzo

Le fiamme divampano al secondo piano di un edificio residenziale: danni ingenti, ma nessun ferito grave

Attimi di paura nella notte scorsa, tra il 18 e il 19 febbraio 2025 a Pescara, quando un violento incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di un edificio residenziale in via Giuseppe Mazzini 17.

Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 4:30, costringendo i Vigili del Fuoco a intervenire tempestivamente per domare il rogo ed evacuare i residenti. L’intero stabile, composto da quattro piani, è stato sgomberato per motivi di sicurezza mentre i pompieri mettevano sotto controllo il fuoco.

Alcuni degli abitanti, rimasti esposti al denso fumo sprigionato dall’incendio, sono stati sottoposti a controlli sanitari sul posto, ma fortunatamente nessuno ha riportato condizioni tali da richiedere il ricovero ospedaliero. Le alte temperature hanno causato danni strutturali significativi: porzioni di solaio, pareti e impianti dell’appartamento in cui si è sviluppato l’incendio risultano compromessi, così come alcune unità abitative adiacenti e il vano scala, annerito dal fumo.

A seguito dei sopralluoghi tecnici effettuati dopo l’intervento, è stato interdetto l’accesso all’appartamento colpito e ai locali confinanti, considerati a rischio per la stabilità delle strutture. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, mentre i residenti dell’edificio attendono ulteriori verifiche per poter rientrare nelle proprie abitazioni.