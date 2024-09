Non ce l'ha fatta il 18enne investito da un'auto pirata a Ortona, troppo gravi le lesioni

L'uomo alla guida dell'auto che ha travolto il giovane mentre era in sella alla sua bici abbandonandolo è ora accusato di omicidio stradale

Alexandru Arteni, 18 anni, non ce l’ha fatta. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente avvenuto nella notte di mercoledì, quando, intorno alle 3:30, mentre tornava dal lavoro in sella alla sua bicicletta, è stato travolto da un'auto.

L’investitore, un uomo successivamente identificato, ha lasciato il giovane gravemente ferito a terra senza prestargli soccorso. Alexandru, ricoverato d’urgenza all’ospedale di Pescara, è stato dichiarato in morte cerebrale alle 16:30 di oggi pomeriggio. In un gesto di estrema generosità, la madre del ragazzo ha acconsentito alla donazione degli organi, trasformando così una tragedia in un atto di amore. A lanciare l’allarme è stato un passante che ha trovato Alexandru sulla strada.

Oltre ad allertare immediatamente il 112, l'uomo ha diffuso un appello sui social, su un gruppo seguito dai cittadini di Ortona, per rintracciare l’automobilista responsabile, che ha ottenuto oltre mille condivisioni. Grazie alla sua testimonianza dettagliata, i carabinieri sono riusciti a identificare l’uomo coinvolto nell’incidente. L’investitore, un artigiano residente nella provincia di Chieti e proprietario di una Fiat Multipla, si è presentato spontaneamente questa mattina alla stazione dei carabinieri di Ortona, ammettendo le proprie responsabilità. La sua auto è stata posta sotto sequestro e la patente gli è stata immediatamente ritirata. Con il drammatico epilogo, ora si indaga per omicidio stradale.