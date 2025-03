Messaggio di preallerta per Maltempo da questa notte anche su Abruzzo Molise e Puglia

Ecco l’avviso di condizioni meteorologiche avverse: https://allarmeteo.regione.abruzzo.it/segnalazioni/12912/avviso-di-condizioni-meteorologiche-avverse-del-26-marzo-2025

Dalla notte di oggi, mercoledì 26 marzo 2025, e per le successive 18-24 ore, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Campania, in estensione a Abruzzo, Molise e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da: Rovesci di forte intensità; Attività elettrica; Locali grandinate; Forti raffiche di vento.

In caso di precipitazioni abbondanti si raccomanda la massima attenzione: Limitare gli spostamenti se non strettamente necessari; Evitare sottopassi veicolari e pedonali; Prestare attenzione in prossimità di alberi, pali e strutture provvisorie.

Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione e alla diffusione del messaggio per garantire la sicurezza di tutti.