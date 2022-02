Maltempo e assunzione di alcol, Carabinieri di Atessa impegnati in numerosi incidenti stradali

Deferiti all'autorità giudiziaria un 29enne di Paglieta e un 20enne un 19enne di Atessa, sequestrate tre auto. Ritirate le rispettive patenti di guida.

Fine settimana impegnativo per i Carabinieri del Comando Compagnai di Atessa, a causa del maltempo. Diversi gli interventi di soccorso stradale effettuati dalle pattuglie dei militari dell'Arma agli ordini del Capitano Alfonso Venturi, sul tutto il territorio di competenza da Castiglione Messer Marino ad Atessa.

Disagi alla circolazione, auto bloccate nella neve, ma anche diversi sinistri stradali dove il maltempo non sempre è stata l’unica causa ma spesso una concausa.

A Castiglione Messer Marino, dove era in atto una bufera di neve, alle 22.30 di sabato scorso, personale della locale Stazione carabinieri è intervenuta in soccorso di una donna rimasta bloccata sulla provinciale che collega Castiglione e Montazzoli. La donna stava rincasando dal lavoro, ma a causa della forte bufera di neve in quel momento in atto, era rimasta bloccata. Dopo aver allertato un parente che si è recato sul posto, entrambi soino rimasti bloccati in mezzo alla tormenta e pertanto costretti a chiamare il 112 per farsi soccorrere.

Analoghe situazioni a Villa Santa Maria e ad Atessa dove diversi automobilisti sono rimasti bloccati perché impantanati nella neve. Ad Atessa tra sabato e domenica si sono verificati diversi incidentistradali, alcuni dei quali riconducibili non solo al manto stradale innevato, ma principalmente ad uno stato di alterazione psico-fisica per l’assunzione di alcool o droghe che, chiaramente, hanno influito sulle capacità del guidatore di mantenere il controllo del veicolo su un manto stradale scivoloso per la presenza di neve.

Nel pomeriggio di sabato scorso, 26 febbraio, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Atessa, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lanciano per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici, D.D.C, 29 anni, residente a Paglieta. L'uomo alla guida di un furgone Fiat Scudo, ha perso il controllo del veicolo andando a scontrarsi con un'abitazione privata posta lungo la s.p 119, ad Atessa via Saletti. il 29enne che all’arrivo dei militari si era allontanata dal luogo dell'incidente stradale, è stata rintracciato presso la sua abitazione di residenza ed accompagnato presso l'Ospedale civile di Lanciano per essere sottoposto ad accertamenti tossicologici che però ha rifiutato.

Altro sinistro, sempre ad Atessa, lungo la S.S.111, dove i militari della Stazione Carabinieri di Villa Santa Maria, intervenuti per i rilievi hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lanciano, per guida in stato di ebrezza alcolica, M.D.M, residente ad Atessa, di anni 20.

Il giovane alle ore 02.00 circa di domenica 27 febbraio, era alla guida di autovettura Fiat 500, sottoposto a controllo alcolemico a seguito di coinvolgimento in sinistro stradale nel quale è rimasto seriamente ferito, tanto da essere trasportato presso l'ospedale civile di Lanciano, è risultato positivo al test alcolemico con tasso pari a 1,97 g/l, ovvero ben cinque volte superiore al limite di legge.

Anche per lui, oltre la denuncia in stato di libertà, patente di guida ritirata e autovettura sottoposta a fermo amministrativo ed affidata alla madre.

Alle ore 23 di ieri altro incidente stradale ad Atessa, località Colle Pietre, dove un 19enne alla guida di una Volkswagen Polo dopo aver perso il controllo del veicolo, è andato a sbattere contro un muretto. Sottoposto ad accertamento mediante etilometro il giovane è risultato con un tasso alcolmelico superiore a quello previsto per neopatentati che deve essere pari a 0,00 e pertanto sanzionato con euro 336,00 e la decurtazione di 5 punti. In totale nel fine settimana tra sabato 26 e domenica 27 febbraio, in seguito ad accertamenti sulla strada spesso riconducibili a sinistri stradali, sono state ritirate 3 patenti di guida, 3 veicoli sequestrati e tre persone denunciate per guida sotto l’effetto di alcool o di stupefacenti. .