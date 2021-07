Lanciano, tenta di togliersi la vita, salvato da due agenti del Commissariato di Lanciano

L'uomo, un 46enne padre di famiglia, stava scavalcando la balaustra del balcone convinto a gettarsi nel vuoto per farla finita, ma i due poliziotti gli hanno impedito di compiere l'insano gesto.

Momenti di grande tensione e paura ieri sera intorno alle 20 in viale Cappuccini a Lanciano dove, grazie al tempestivo intervento degli agenti del Commissariato di Lanciano, agli ordini della dirigente, il Vice Questore dott.ssa Lucia D'Agostino, è stata scongiurata la tragedia. Un uomo di 46 anni, sposato e padre, stava per compiere il gesto estremo di togliersi la vita lanciandosi dal quarto piano della sua abitazione. Proprio nell'istante in cui l'uomo stava scavalcando la balaustra del balcone, davanti agli occhi terrorizzati della moglie, sono sopraggiunti i poliziotti che con uno scatto fulmineo lo hanno trattenuto afferrandolo dai pantoloncini, visto che era a torso nudo, e lo hanno fermato, impedendogli di fare un volo che sicuramente lo avrebbe portato alla morte. Sono stati attimi di grande concitazione in cui gli agenti di Polizia, gli assistenti Paolo Gemma e Mauro Simigliani, hanno dimostrato prontezza, freddezza, determinazione e professionalità, doti che, unite alla grande umanità, hanno di fatto salvato la vita ad un uomo. Il 46enne è stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale di Lanciano dove si trova ricoverato nel reparto di psichiatria, sembra si tratti della terza volta che tenta il suicidio. Il Questore di Chieti Annino Gargano stamane ha raggiunto il Commissariato di Lanciano per complimentarsi personalmente con i due agenti che hanno compiuto un grande gesto che rende il corpo di Polizia orgoglioso di loro.