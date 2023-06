Lanciano ottiene un finanziamento significativo per la rimozione delle barriere nei musei e luoghi della cultura

Il bando è finanziato dall’Unione europea, NextGeneration EU e si inserisce nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Il Ministero della Cultura finanzia il Comune di Lanciano per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei musei e luoghi della cultura non appartenenti al Ministero. Il finanziamento, ottenuto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU, è un passo importante verso la digitalizzazione, l'innovazione e la promozione della cultura.

Il bando, rilasciato dalla Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura il 12 maggio 2022, mirava a selezionare e finanziare proposte progettuali di musei e luoghi della cultura privati per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali. Gli interventi previsti comprendono sia opere materiali che azioni immateriali, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità e la partecipazione alla cultura.

Il Comune di Lanciano ha presentato una proposta di progetto per il museo archeologico di Lanciano, all'interno del Polo Museale Santo Spirito, in conformità alle linee guida dell'Avviso Pubblico del Ministero della Cultura. Grazie al Decreto direttoriale rep. n. 62 del 26 gennaio 2023 del Ministero della Cultura, il Comune ha ottenuto l'assegnazione delle risorse a valere sul PNRR. Il finanziamento, pari a € 240.279,00, richiede che il Comune partecipi alle spese per la realizzazione degli interventi con il 10% del costo complessivo. Il Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) sarà redatto come parte di questo progetto. Con il Decreto del Direttore Generale del Ministero della Cultura n. 156 del 21 febbraio 2023, sono state concesse definitivamente le risorse per gli interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi al fine di favorire un accesso più ampio e una maggiore partecipazione alla cultura. La Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura ha trasmesso al Comune, con la lettera n. 9636 del 17 maggio 2023, il disciplinare d'obbligo firmato e i relativi allegati per l'accettazione del finanziamento e gli obblighi relativi alla gestione delle risorse e all'attuazione del progetto. Il Comune di Lanciano, come soggetto attuatore, è tenuto ad avviare le attività progettuali entro il 30 giugno 2023, al fine di raggiungere gli obiettivi e le tappe previste dall'investimento. Il Sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, e l'Assessore alla Cultura, Danilo Ranieri, si sono mostrati estremamente soddisfatti per l'importante finanziamento ottenuto, considerandolo come un segno tangibile dei progressi compiuti e dell'apprezzamento delle iniziative culturali promosse dalla città.