Lanciano, da Lunedì arriva il super Green Pass, Paolini: provvedimento necessario per trascorrere festività in sicurezza

Per green pass rafforzato si intende la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Da lunedì prossimo, 6 dicembre 2021, entrerà in vigore, anche a Lanciano il Super Green Pass o Green Pass Rafforzato. Per il Sindaco di Lanciano Filippo Paolini “è un provvedimento necessario e importante per trascorrere le festività natalizie con più sicurezza. Dobbiamo essere comunità coesa, se vogliamo combattere il nemico invisibile del Covid19 e le sue varianti. Niente allarmismi ma è fondamentale la collaborazione di tutti, tesa al senso di appartenenza e al senso civico”.

Le differenze: il green pass base indica la Certificazione verde COVID19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione dall’infezione Covid-19 o l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Per green pass rafforzato, invece, si intende la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Anche nei casi in cui è richiesto il green pass rafforzato, si applicano le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

Il green pass rafforzato è richiesto in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione per effettuare spostamenti, accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni sulla base della normativa vigente, e nel rispetto della disciplina della zona bianca. In zona bianca e gialla, ad esempio, è richiesto per l’accesso a spettacoli, competizioni ed eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose), discoteche e cerimonie pubbliche. In zona arancione, per l’accesso a palestre, sagre, fiere, convegni, congressi.

Per il consumo al tavolo al chiuso in zona bianca, gialla e arancione, senza limitazioni di commensali. Fanno eccezione i servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Per l’accesso a questi ultimi servizi, quindi, sarà consentito esibire anche la Certificazione verde COVID-19 base, che attesta l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Per avere il Green Pass Rafforzato basterà presentare agli addetti alle verifiche il green pass da vaccinazione o da guarigione già in tuo possesso. Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità. Dal 6 dicembre 2021, i controlli potranno essere effettuati utilizzando l’app VerificaC19, che sarà in grado di riconoscere la validità dei certificati utilizzando l’impostazione specifica per il green pass rafforzato. Per maggiori informazioni dettagliate si può seguire il link delle FAQ del Ministero della Salute FAQ - Certificazione verde COVID-19 (dgc.gov.it)