Lanciano, arrestato 48enne per lesioni e violenza sessuale nei confronti della moglie

Le indagini hanno rivelato che per tre anni l'uomo ha adottato comportamenti vessatori, compresi atti di violenza, minacce e ingiurie nei confronti della donna

Un uomo di 48 anni, di origini siciliane, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Lanciano in seguito all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice Massimo Canosa, su richiesta della procuratrice Mirvana Di Serio. L'accusa nei confronti dell'uomo riguarda lesioni personali aggravate e violenza sessuale nei confronti della moglie.

Le indagini condotte hanno rivelato che per un periodo di tre anni, l'uomo ha adottato comportamenti vessatori, compresi atti di violenza fisica, minacce e ingiurie nei confronti della propria moglie. La vittima, temendo per la propria incolumità, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per denunciare la situazione di abuso subita.

Le testimonianze raccolte durante le indagini, provenienti principalmente da familiari e amici della donna, hanno contribuito in modo significativo a dimostrare la pericolosità dell'uomo. Le autorità competenti hanno quindi agito tempestivamente per porre fine a questa situazione di abuso, eseguendo l'arresto dell'uomo.

Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato emesso per garantire la sicurezza della vittima, e l'uomo sarà chiamato a rispondere delle sue azioni di fronte alla giustizia.