Da oggi al 3 aprile nello scalo dorico e per la prima volta ad Ortona dal 4 al 6 aprile. Vincenzo Garofalo, Presidente Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale: "Un evento di rilievo per la presenza di una nave che è stata, negli ultimi due anni, ambasciatrice del made in Italy nel mondo."

I porti di Ancona e Ortona sono pronti ad accogliere l’Amerigo Vespucci, Nave scuola della Marina Militare. I due scali dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale sono inseriti nel Tour Mediterraneo, che segna il ritorno a casa della nave più bella del mondo dopo aver percorso, in 20 mesi, più di 46 mila miglia nautiche e toccato cinque continenti, 30 Paesi e 35 porti.

Il veliero arriverà oggi nel porto di Ancona, un grande ritorno dall'ultima visita di ottobre 2022. Sarà ormeggiato alla banchina San Francesco fino al 3 aprile. Le visite a bordo della popolazione, organizzate dalla Marina Militare, si svolgeranno oggi pomeriggio dalle 15.30 alle 20 e mercoledì 2 aprile dalle 17 alle 21.

Per la prima volta, il Vespucci toccherà il porto di Ortona dove attraccherà alla banchina Nord da venerdì 4 a domenica 6 aprile. Le visite delle persone, con l’organizzazione della Marina Militare, si svolgeranno venerdì 4 aprile e sabato 5 aprile dalle 10 alle 21.

“Il Vespucci torna ad Ancona e, per la prima volta, attracca ad Ortona. E’ una visita prestigiosa che ci inorgoglisce, come sistema portuale e come cittadini – dice Vincenzo Garofalo, Presidente Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale -. Un evento di rilievo per la presenza di una nave che è stata, negli ultimi due anni, ambasciatrice del made in Italy nel mondo. Per questo appuntamento, tanto atteso, desideriamo ringraziare la Marina Militare per aver scelto questi porti e tutti i soggetti che hanno partecipato alla macchina organizzativa, Capitaneria di porto, forze dell’ordine, istituzioni e anche gli operatori portuali che, con la modifica temporanea allo svolgimento delle loro attività, contribuiscono ad accogliere questa meraviglia nel migliore dei modi”.

Informazioni Porto di Ancona: I visitatori potranno accedere all’area portuale esclusivamente a piedi dal varco San Primiano o dal varco della Repubblica. Il Comune di Ancona ha predisposto un collegamento di bus navetta gratuito il 1 e 2 aprile dalle 14.30 dal parcheggio degli Archi al Porto antico, a pochi metri dove sarà ormeggiata la nave.

Porto di Ortona: I visitatori potranno accedere all’area portuale esclusivamente a piedi, procedendo lungo il percorso pedonale contrassegnato da apposita segnaletica.