L'Associazione nazionale Carabinieri sezione di Chieti protagonista di una nuova iniziativa di solidarietà

Raccolte dai volontari 43 scatole di generi alimentari che saranno donati alla povertà emergente

Grazie alla generosità straordinaria dei cittadini e degli associati, l'Associazione Nazionale Carabinieri di Chieti, presieduta con dedizione dal Car. Dott. Mario Colantonio, ha recentemente raggiunto un nuovo importante traguardo a favore della solidarietà sociale. Nella raccolta tenutasi sabato 11 scorso presso il Conad di Viale Abruzzo, i volontari ANC, soci effettivi e benemeriti si sono susseguiti nei turni, riuscendo a raccogliere ben 43 scatole di generi alimentari diversi destinati alla povertà emergente in città.

L'intero quantitativo è stato devoluto in beneficenza e consegnato nella stessa serata a Don Guido Carafa, Parroco della Chiesa del Santissimo Crocifisso in Chieti Scalo, che ha elogiato l'iniziativa. Si tratta di un piccolo aiuto, ma immediato e concreto, per la Chiesa che opera in "prima linea" a sostegno delle esigenze sociali più necessarie. Il Presidente dell'ANC-Sezione di Chieti, il Comandante Dott. Mario Colantonio, esprime la sua gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo gesto di solidarietà, sottolineando l'importanza dell'unione e della collaborazione per affrontare le sfide della comunità con spirito altruistico.