La concentrazione di benzene, misurata a Pescara, è risultata nella norma e distante dai limiti di legge. I dati sono consultabili sul sito ufficiale dell'Arta.

L'Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale (Arta) ha comunicato che la rete di monitoraggio della qualità dell'aria nell'area metropolitana di Chieti-Pescara non ha registrato superamenti dei valori limite per la salute umana nelle ultime 24 ore.

Nonostante gli incendi che hanno colpito la ditta Kemipol a Scerne di Pineto e la Mag.Ma a Chieti Scalo, le centraline fisse dell'Arta non hanno rilevato aumenti significativi di benzene o altri contaminanti. La concentrazione di benzene, misurata a Pescara, è risultata nella norma e distante dai limiti di legge. Anche l''analisi della direzione dei venti e del profilo di stabilità atmosferica, da ieri pomeriggio alle 14:00 di oggi, conferma che il trasporto di composti prodotti dagli incendi non ha interessato, se non marginalmente, le aree lontane dai roghi.

Arta Abruzzo rende disponibili i dati di qualità dell'aria grazie al monitoraggio effettuato quotidianamente attraverso la rete di misura regionale costituita da 16 stazioni fisse distribuite sul territorio abruzzese. I dati sono controllati e validati dagli operatori Arta e sono consultabili sul sito sira.artaabruzzo.it/#/stazioni-fisse. I dati sono consultabili sul sito ufficiale dell'Arta.