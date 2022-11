Imbrattati esterni sede di Pescara della Cgil con scritte rosse " Vi fingete moralisti ma siete nazisti"

Unanimi le reazioni di condanna dell'atto vandalico e vicinanza è stata espressa da numerosi esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni.

Sono stati imbrattati la notte scorsa con scritte in vernice rossa i muri esterni della sede della Cgil di via Benedetto Croce a Pescara che ospita le segreterie regionale e provinciale e la Camera del Lavoro del sindacato. A fare la scoperta è stata stamane una signora che si occupa delle pulizie dello stabile. Indagini sono state avviate dalla Digos per individuare il responsabili.Sul posto il questore Luigi Liguori.

Numerosi gli attestati di condanna del grave atto vandalico sono giunti dagli esponenti politici del territorio e non solo. Il sindaco Carlo Masci ha rivolto in giornata ai dirigenti e agli aderenti al sindacato della Cgil un messaggio di vicinanza "Si tratta di un raid oltraggioso e inqualificabile che condanno con fermezza - ha affermato il primo cittadino di Pescara - L’aver colpito una sede del sindacato, che è per definizione il luogo dove si affermano i valori della democrazia e del diritto al lavoro, è un’azione grave e inaccettabile che provoca in me un sentimento di sdegno. Ci sarebbe da preoccuparsi pensando all’analogo episodio che solo poco tempo fa vide presi di mira gli uffici della Cisl, ma sono anche convinto che la tutela del principio della legalità continuerà a ispirare a maggior ragione il nostro agire quotidiano e ad animare ancor di più lo spirito della Cgil in tutte le sue lotte al fianco dei lavoratori. Quanto accaduto va ritenuta manifestazione di delinquenza comune mista a un delirante frasario che esprime folli e vergognose venature politiche condite di ignoranza e volontà di prevaricazione. Confido pertanto nel lavoro degli inquirenti che certamente sapranno profondere il massimo impegno per risalire ai responsabili di questo vile gesto. Alla Cgil rivolgo la mia solidarietà e il mio sostegno a nome di tutti i pescaresi per bene".

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio afferma: "Ho appreso dalle agenzie quanto accaduto. Chi subisce violenza ha tutta la mia solidarietà. Bisogna sempre tenere alta la guardia contro ogni azione di intimidazione e di violenza. Mi auguro che i responsabili vengano individuati e perseguiti. Alla sede sindacale colpita da questa intimidazione va la solidarietà mia personale e della Giunta che rappresento."

Il capogruppo Partito Democratico in Consiglio regionale d’Abruzzo, Silvio Paolucci, in una nota afferma: "È sempre un brutto segnale quando viene preso di mira un sindacato. Dopo la Cisl è stata la volta della sede Cgil di Pescara, un gesto che parla da solo e che dice molto sui tempi che corrono. Serve un segnale forte da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine, perché ciò che è successo non si ripeta e non segni il ritorno di tempi bui che speravamo fossero superati. Siamo vicini e solidali con il sindacato per l’accaduto, saremo sempre accanto a tutti i riferimenti territoriali che sono la casa dei lavoratori e perché da sempre si occupano dei loro diritti e della loro tutela. Due attacchi in meno di un mese agli uffici dei due maggiori sindacati della provincia di Pescara non possono essere un caso né possono essere derubricati a bravata di turno. I sindacati restano luoghi di riferimento per tanti abruzzesi e uno sfregio come quello subito lo è anche per la comunità dei lavoratori di Pescara e provincia che si relazionano a quegli uffici per avere risposte e tutele che, altrimenti, non sarebbero riconosciute e considerate. Nel condannare questo gesto vile e inquietante, restiamo solidali con tutto il mondo colpito da quelle scritte".