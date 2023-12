IL PREFETTO DI PESCARA DR. FLAVIO FERDANI, IN VISITA AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI.

Nella mattinata di oggi 18 dicembre 2023, il Dr. Flavio FERDANI, Prefetto di Pescara, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri, dove è stato accolto dal Comandante Provinciale Colonnello Riccardo BARBERA e dagli Ufficiali della sede.

Il Prefetto ha ringraziato l’Arma per la attività di prevenzione, che quotidianamente

svolge sul territorio consentendo ai cittadini di vivere serenamente e con tranquillità sia

nella città che nel resto della provincia.

Ha elogiato l’operato dei Carabinieri per i brillanti risultati conseguiti nelle attività di

repressione dei reati.

Al termine dell’incontro, il Prefetto FERDANI ha auspicato una sinergica collaborazione

tra tutte le Forze di Polizia e le Istituzioni locali dello Stato, per il mantenimento del buon

livello di ordine e sicurezza pubblica.