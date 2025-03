Fermati in autostrada con parti di auto rubate in Abruzzo: due denunciati dalla Polstrada

Obiettivo delle forze dell'ordine è ora risalire agli autori dei furti e a risalire all'intera filiera del traffico illecito di pezzi di ricambio di veicoli

La polizia stradale di Porto San Giorgio ha intercettato un furgone Fiat Ducato nei pressi del casello autostradale A14 di Ancona Nord, trovando a bordo 67 parti di veicoli rubati in Abruzzo pochi giorni prima.

Il mezzo, diretto verso il nord, trasportava componenti appartenenti a otto vetture, tra cui un furgone Ducato, due Fiat Panda, due Fiat 500 e una Lancia Y. Tra i pezzi rinvenuti, tutti accuratamente smontati, vi erano cruscotti, piantoni dello sterzo, airbag, fanali, avantreni e lamierati completi, mentre i motori risultavano mancanti. Durante il controllo, gli agenti hanno subito notato anomalie nel comportamento del conducente, il quale non ha saputo fornire spiegazioni credibili sul carico trasportato né ha risposto alle domande di approfondimento. Insospettiti, i poliziotti hanno ispezionato l’interno del veicolo, scoprendo che il furgone era carico di parti meccaniche riconducibili a veicoli di recente sottratti in Abruzzo.

Il carico è stato immediatamente posto sotto sequestro penale, mentre i due uomini a bordo del mezzo sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. Le indagini proseguono per risalire agli autori dei furti e ricostruire l’intera filiera del traffico illecito di veicoli e pezzi di ricambio. L’operazione si inserisce nel più ampio piano di controlli mirati a contrastare il fenomeno del riciclaggio di auto rubate, particolarmente diffuso lungo le tratte autostradali maggiormente trafficate da bisarche, corrieri e furgoni utilizzati per il trasporto della refurtiva.