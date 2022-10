Nei giorni scorsi, personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera e del Corpo della Guardia di Finanza hanno intercettato una autovettura che trasportava 155 kg di Vongole (Chamelea gallina) contenute in involucri di plastica e borsoni, adagiate su superfici non idonee ad assicurare la salubrità dei prodotti della pesca e utilizzando un mezzo non refrigerato.