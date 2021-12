Coronavirus, a Lanciano screening di massa sui bambini, dall'asilo alle scuole medie

La vicenda giudiziaria è iniziata nel 2013 dopo la denuncia penale sporta nel 2011 dall’imprenditore Paolo Benintendi che accusò il consigliere comunale frentano di tentata violenza privata per aver tentato di bloccare i lavori che la sua società stava eseguendo in via per Fossacesia: la Procura trasse infatti il Caporale a giudizio con l’accusa di tentata violenza privata.