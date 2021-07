Nessun nuovo decesso e tre nuovi ricoveri in area medica.

Oggi in Abruzzo 53 nuovi positivi al Covid -19, di età compresa tra 3 e 93 anni. 8 nell'Aquilano, 15 nel Chietino, 6 nel Pescarese, 21 nel Teramano, 3 con residenza in accertamento. Sono stati eseguiti 2599 tamponi molecolari e 4001 test antigenici: Non si registra alcun decesso. 72055 sono i guariti (+27), 1118 gli attualmente positivi (+26), 22 i ricoverati in area medica (+3), 1 in terapia intensiva (invariato), 1095 in isolamento domiciliare (+23).