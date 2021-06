Non si registra alcun decesso.

Oggi in Abruzzo si registrano 14 nuovi positivi (di età compresa tra 9 e 64 anni" 8 nell'Aquilano, 2 nel Chietino,2 nel Pescarese, 2 nel Teramano. Sono stati eseguiti 2010 tamponi molecolari e 1383 test antigenici. Il bilancio dei decessi non fa registrare alcun caso. I guariti in Abruzzo sono 70433 guariti (+1), 1529 gli attualmente positivi (+13). 69 i pazienti con Covid ricoverati in area medica (+2), 4 ricoverati in terapia intensiva (invariato), 1456 in isolamento domiciliare (+12).